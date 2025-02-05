В россии убили бывшего мэра самары и его жену: подозревают их внучку

В самарской области россии застрелили бывшего мэра самары виктора Тархова и его жену. Об этом сообщают российские паблики, передает УНН.



Детали

По подозрению в совершении преступления задержана их внучка екатерина тархова, однако она отказывается сотрудничать со следствием.

По словам знакомых погибших, супруги недавно вернулись в россию из Финляндии.

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. Его дочь Людмила в 2022 году была приговорена к 7 годам колонии общего режима за вымогательство. Следствие установило, что с декабря 2020-го по май 2021 года она требовала от депутата самарской губернской думы 200 миллионов рублей.

Напомним

Следственный комитет россии подтвердил смерть российского генерал-лейтенанта игоря кириллова и его помощника в результате взрыва в москве.

