У росії вбили колишнього мера самари та його дружину: підозрюють їхню внучку

У самарській області росії застрелили колишнього мера самари віктора тархова та його дружину. Про це повідомляють російські пабліки, передає УНН.



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За підозрою у скоєнні злочину затримана їхня внучка катерина тархова, однак вона відмовляється співпрацювати зі слідством.

За словами знайомих загиблих, подружжя нещодавно повернулося в росію з Фінляндії.

віктор тархов очолював адміністрацію самари з 2006 по 2010 рік. Його донька людмила у 2022 році була засуджена до 7 років колонії загального режиму за вимагання. Слідство встановило, що з грудня 2020-го по травень 2021 року вона вимагала від депутата самарської губернської думи 200 мільйонів рублів.

Нагадаємо

Слідчий комітет росії підтвердив смерть російського генерал-лейтенанта ігоря кирилова та його помічника внаслідок вибуху в москві.

