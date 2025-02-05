У росії вбили колишнього мера самари та його дружину: підозрюють їхню внучку
Київ • УНН
У самарській області рф застрелили колишнього мера самари віктора тархова та його дружину. За підозрою у скоєнні злочину затримано їхню внучку катерину, яка відмовляється співпрацювати зі слідством.
У самарській області росії застрелили колишнього мера самари віктора тархова та його дружину. Про це повідомляють російські пабліки, передає УНН.
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За підозрою у скоєнні злочину затримана їхня внучка катерина тархова, однак вона відмовляється співпрацювати зі слідством.
За словами знайомих загиблих, подружжя нещодавно повернулося в росію з Фінляндії.
віктор тархов очолював адміністрацію самари з 2006 по 2010 рік. Його донька людмила у 2022 році була засуджена до 7 років колонії загального режиму за вимагання. Слідство встановило, що з грудня 2020-го по травень 2021 року вона вимагала від депутата самарської губернської думи 200 мільйонів рублів.
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