Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
В россии расследуют сожжение ГУР вертолета рф, как теракт - СМИ
Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар
Ракетный удар по психбольнице в Харькове: Синегубов показал как сейчас выглядит медучреждение
Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию
Шмыгаль на Волыни ознакомился с возведением фортификационных сооружений
Утренняя атака рф на Харьковщину: из-под завалов дома достали тело мужчины
Евлаш о ночной ракетной атаке рф: одна из первых после не длительного затишья
В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины
Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику
"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник
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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
В россии расследуют сожжение ГУР вертолета рф, как теракт - СМИ
Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево в москве. В россии поджог рассматривают как террористический акт.
Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар
Российские оккупанты попали в инфраструктурный объект в Днепровском районе Днепропетровской области, вызвав пожар и ранения двух человек.
Ракетный удар по психбольнице в Харькове: Синегубов показал как сейчас выглядит медучреждение
Российская ракета С-300 попала в психиатрическую больницу в Харькове, ранив пациентов и персонал.
Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию
Мощный торнадо вызвал разрушения в штатах Небраска, Айова и Техас, повредив сотни домов, затопив аэродром и вызвав травмы, причем больше всего пострадал штат Небраска.
Шмыгаль на Волыни ознакомился с возведением фортификационных сооружений
Премьер-министр Денис Шмыгаль проинспектировал строительство военно-инженерных и фортификационных сооружений вблизи государственной границы в Волынской области, что является частью усилий Украины по строительству оборонительных сооружений, на которые выделено 38 млрд грн, из которых 3,4 млрд грн - для Волыни.
Утренняя атака рф на Харьковщину: из-под завалов дома достали тело мужчины
Тело мужчины было найдено из-под завалов частного дома в городе Волчанск в Харьковской области после утреннего российского обстрела. Также сообщалось, что две ракеты С-300 попали в психиатрическую больницу в Харькове.
Евлаш о ночной ракетной атаке рф: одна из первых после не длительного затишья
россия осуществила ночную ракетную атаку, одну из первых после короткого затишья, используя мощное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые трудно сбить в районах, где отсутствуют эффективные системы противовоздушной обороны.
В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины
В Балаклее Харьковской области местная жительница сотрудничала с российскими оккупантами, добровольно работая "главным бухгалтером отдела образования" во время оккупации.
Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику
Силы обороны Южного региона сбили 10 воздушных целей, направленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины, в том числе 3 в Николаевской области и 7 в Днепропетровской области, но вражеская ракета попала в энергетический объект в Криворожском районе, вызвав ранения одного человека и перебои в водоснабжении.
"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала удары беспилотников по военному аэродрому в Кущевске и двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России, вызвав пожары и повреждения ключевых объектов.