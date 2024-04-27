В россии расследуют сожжение ГУР вертолета рф, как теракт - СМИ

В россии из-за поджога вертолета Ка-32 на аэродроме "Остафьево" в москве возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает УНН.

Детали

РосСМИ пишут, что якобы неизвестный поджег пожарный вертолет, принадлежащий ГКУ МАЦ, который стоял на стоянке "Северная". Площадь пожара составляла около 30 квадратных метров, огонь потушили пожарные аэропорта Остафьево.

Отмечается, что вертолет в день поджога находился на техническом обслуживании. Также Baza утверждает, что на месте происшествия криминалисты якобы нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.

По данным "Базы", Следственным комитетом на водном и воздушном транспорте возбуждено уголовное дело о теракте.

Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов

Дополнение

Журналист УНН из собственных источников узнал, что украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32, который находился на аэродроме Остафьево в Москве.

Впоследствии и само ГУР опубликовало видео на котором пылает вражеский вертолет Ка-32 на аэродроме "Остафьево" в Москве.