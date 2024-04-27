В росії розслідують спалення ГУР гелікоптера рф, як теракт – ЗМІ
Київ • УНН
Українська розвідка знищила російський багатоцільовий вертоліт Ка-32 на аеродромі Остаф'єво в москві. В росії підпал розглядають як терористичний акт.
В росії через підпал гелікоптер Ка-32 на аеродромі "Остаф'єво" у москві порушено кримінальну справу про теракт. Про це повідомляє телеграм-канал Baza, передає УНН.
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РосЗМІ пишуть, що нібито невідомий підпалив пожежний гелікоптер, що належить ДКУ МАЦ, який стояв на стоянці "Північна". Площа пожежі становила близько 30 квадратних метрів, вогонь загасили пожежники аеропорту Остаф'єво.
Зазначається, що вертоліт у день підпалу перебував на технічному обслуговуванні. Також Baza стверджує, що на місці події криміналісти нібито знайшли сумку для змінного взуття, літрову пляшку із запахом горючої рідини, монтування, колючий дріт, хустку та рукавички.
За даними "Бази", Слідчим комітетом на водному та повітряному транспорті порушено кримінальну справу про теракт.
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Журналіст УНН з власних джерел дізнався, що українська розвідка знищила російський багатоцільовий гелікоптер Ка-32, який перебував на аеродромі Остафьєво у москві.
Згодом і саме ГУР опублікувало відео на якому палає ворожий гелікоптер Ка-32 на аеродромі "Остафьєво" у москві.