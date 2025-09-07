В России прогорает бумажный бизнес

$41.350.00
Ночная атака на Киев: частично разрушена многоэтажка, 11 пострадавших (обновляется)
6 сентября, 19:15 • 11605 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 36038 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 56562 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 52610 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 44341 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 49951 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 61445 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35507 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43010 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Chipocalypse Now: Трамп намекнул на масштабные депортации
Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО
Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 56564 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 61445 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Иван Федоров
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Польша
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

В России прогорает бумажный бизнес

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Российская целлюлозно-бумажная промышленность переживает глубокий кризис, предприятия работают в убыток и накапливают долги. Крупнейший лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 млрд рублей.

В России прогорает бумажный бизнес

Целлюлозно-бумажная промышленность РФ погрузилась в системный кризис: крупнейшие предприятия работают в убыток, накапливают долги и останавливают производства. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что целлюлозно-бумажная промышленность России испытывает на себе глубокий кризис. Ведущие предприятия наращивают долги, работают в убыток и сталкиваются с массовыми судебными исками. Многие производства останавливаются, работникам задерживают зарплату или вообще не выплачивают деньги после увольнения.

В частности, крупнейший лесопромышленный холдинг РФ ПАО "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 млрд рублей, несмотря на то, что его выручка в 2024 году выросла на 15 % и составила 101,9 млрд рублей. Привлечение инвестиций на 113 млрд рублей в июне 2025 года не спасло компанию от убыточности. Только в Ленинградской области зафиксировано более 300 арбитражных дел против холдинга на общую сумму 72 млрд рублей

- говорится в сообщении.

Не лучше ситуация и в других регионах. Крупнейший производитель фанеры в республике Коми – ООО "ФК Жешарт" – по итогам 2024 года получил чистый убыток в размере 1,1 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее (584 млн рублей).

Кризис в российской целлюлозно-бумажной отрасли является отражением общих проблем экономики РФ: падение инвестиционной привлекательности, санкционное давление, рост кредитной нагрузки и отток кадров.

Напомним

Гендиректор "Северстали" заявил о кризисе в металлургии РФ из-за санкций и высокой ставки ЦБ. Спрос на сталь упал, экспорт сократился, что грозит остановкой развития отрасли.

Вита Зеленецкая

Экономика
Служба внешней разведки Украины