В России прогорает бумажный бизнес
Российская целлюлозно-бумажная промышленность переживает глубокий кризис, предприятия работают в убыток и накапливают долги. Крупнейший лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 млрд рублей.
Целлюлозно-бумажная промышленность РФ погрузилась в системный кризис: крупнейшие предприятия работают в убыток, накапливают долги и останавливают производства. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.
Отмечается, что целлюлозно-бумажная промышленность России испытывает на себе глубокий кризис. Ведущие предприятия наращивают долги, работают в убыток и сталкиваются с массовыми судебными исками. Многие производства останавливаются, работникам задерживают зарплату или вообще не выплачивают деньги после увольнения.
В частности, крупнейший лесопромышленный холдинг РФ ПАО "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 млрд рублей, несмотря на то, что его выручка в 2024 году выросла на 15 % и составила 101,9 млрд рублей. Привлечение инвестиций на 113 млрд рублей в июне 2025 года не спасло компанию от убыточности. Только в Ленинградской области зафиксировано более 300 арбитражных дел против холдинга на общую сумму 72 млрд рублей
Не лучше ситуация и в других регионах. Крупнейший производитель фанеры в республике Коми – ООО "ФК Жешарт" – по итогам 2024 года получил чистый убыток в размере 1,1 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее (584 млн рублей).
Кризис в российской целлюлозно-бумажной отрасли является отражением общих проблем экономики РФ: падение инвестиционной привлекательности, санкционное давление, рост кредитной нагрузки и отток кадров.
