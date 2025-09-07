В России прогорает бумажный бизнес

Целлюлозно-бумажная промышленность РФ погрузилась в системный кризис: крупнейшие предприятия работают в убыток, накапливают долги и останавливают производства. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Отмечается, что целлюлозно-бумажная промышленность России испытывает на себе глубокий кризис. Ведущие предприятия наращивают долги, работают в убыток и сталкиваются с массовыми судебными исками. Многие производства останавливаются, работникам задерживают зарплату или вообще не выплачивают деньги после увольнения.

В частности, крупнейший лесопромышленный холдинг РФ ПАО "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 млрд рублей, несмотря на то, что его выручка в 2024 году выросла на 15 % и составила 101,9 млрд рублей. Привлечение инвестиций на 113 млрд рублей в июне 2025 года не спасло компанию от убыточности. Только в Ленинградской области зафиксировано более 300 арбитражных дел против холдинга на общую сумму 72 млрд рублей