У рф поглиблюється криза у металургійній галузі, експорт також "просів"

Ексклюзив
12:37 • 3972 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 8958 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 18402 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 25299 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 36030 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 45148 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 31624 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 40419 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 44318 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37015 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Сльозогінний газ та світлошумові гранати: сербська поліція розігнала багатотисячний протест студентів6 вересня, 03:03 • 6320 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва6 вересня, 04:40 • 11174 перегляди
ISW: путін своїми заявами намагається залякати Захід і знівелювати ідею гарантій безпеки для України6 вересня, 05:26 • 4376 перегляди
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття07:06 • 8200 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 09:01 • 5530 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 9094 перегляди
Ексклюзив
10:49 • 9094 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 18455 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 45187 перегляди
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 45187 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 30558 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 53985 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 37361 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 89114 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 36018 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 40468 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 41652 перегляди
У рф поглиблюється криза у металургійній галузі, експорт також "просів"

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Гендиректор "Северсталі" заявив про кризу в металургії рф через санкції та високу ставку ЦБ. Попит на сталь впав, експорт скоротився, що загрожує зупинкою розвитку галузі.

У рф поглиблюється криза у металургійній галузі, експорт також "просів"

Криза в російській металургії внаслідок санкційних обмежень на експорт та тривалий період високої ключової ставки центробанку вже співставна з кризою 1990-х років. Про це заявив олександр шевельов – гендиректор ПАТ "Северсталь", яка забезпечує 14% виробництва сталі в рф, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

За даними Центру, попит на сталь різко впав, а найбільша загроза нинішньої кризи – повна зупинка розвитку галузі. Згідно з даними росстату, торік випуск сталі в росії скоротився на 1,5%, а вже цього року спад прискорився до катастрофічних 10,2% у червні рік до року. Експорт також "просів": у 2024 році за кордон відвантажили 20 млн тонн проти 31 млн у 2021 році.

У росії зростає приховане безробіття та заборгованість по зарплатах: криза набирає обертів19.08.25, 17:29 • 3953 перегляди

Раніше ЦПД вже повідомляв, що металургія у росії переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Війна крок за кроком "розʼїдає" промислову основу росії. кремль намагається замаскувати справжній стан справ, розповідаючи, що санкції буцімто не завдають жодної шкоди, а економіка демонструє безпрецедентне зростання. Проте швидкий занепад ключових галузей дедалі болючіше б’є по самих росіянах, які дедалі більше фінансують війну з власної кишені - зазначено у повідомленні.

Investigate Europe: Європа з початку вторгнення рф імпортувала із росії титан, нікель та інші метали на 13,7 млрд євро25.10.23, 14:12 • 100099 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономікаНовини Світу
Фейкові новини
Україна