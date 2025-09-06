У рф поглиблюється криза у металургійній галузі, експорт також "просів"
Київ • УНН
Гендиректор "Северсталі" заявив про кризу в металургії рф через санкції та високу ставку ЦБ. Попит на сталь впав, експорт скоротився, що загрожує зупинкою розвитку галузі.
Криза в російській металургії внаслідок санкційних обмежень на експорт та тривалий період високої ключової ставки центробанку вже співставна з кризою 1990-х років. Про це заявив олександр шевельов – гендиректор ПАТ "Северсталь", яка забезпечує 14% виробництва сталі в рф, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
За даними Центру, попит на сталь різко впав, а найбільша загроза нинішньої кризи – повна зупинка розвитку галузі. Згідно з даними росстату, торік випуск сталі в росії скоротився на 1,5%, а вже цього року спад прискорився до катастрофічних 10,2% у червні рік до року. Експорт також "просів": у 2024 році за кордон відвантажили 20 млн тонн проти 31 млн у 2021 році.
Раніше ЦПД вже повідомляв, що металургія у росії переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Війна крок за кроком "розʼїдає" промислову основу росії. кремль намагається замаскувати справжній стан справ, розповідаючи, що санкції буцімто не завдають жодної шкоди, а економіка демонструє безпрецедентне зростання. Проте швидкий занепад ключових галузей дедалі болючіше б’є по самих росіянах, які дедалі більше фінансують війну з власної кишені - зазначено у повідомленні.
