В рф углубляется кризис в металлургической отрасли, экспорт также "просел"

Кризис в российской металлургии вследствие санкционных ограничений на экспорт и длительный период высокой ключевой ставки центробанка уже сопоставим с кризисом 1990-х годов. Об этом заявил Александр Шевелев – гендиректор ПАО "Северсталь", которая обеспечивает 14% производства стали в рф, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

По данным Центра, спрос на сталь резко упал, а самая большая угроза нынешнего кризиса – полная остановка развития отрасли. Согласно данным Росстата, в прошлом году выпуск стали в России сократился на 1,5%, а уже в этом году спад ускорился до катастрофических 10,2% в июне год к году. Экспорт также "просел": в 2024 году за границу отгрузили 20 млн тонн против 31 млн в 2021 году.

В россии растет скрытая безработица и задолженность по зарплатам: кризис набирает обороты

Ранее ЦПД уже сообщал, что металлургия в россии переживает глубочайший кризис с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Война шаг за шагом "разъедает" промышленную основу россии. кремль пытается замаскировать истинное положение дел, рассказывая, что санкции якобы не наносят никакого вреда, а экономика демонстрирует беспрецедентный рост. Однако быстрый упадок ключевых отраслей все больнее бьет по самим россиянам, которые все больше финансируют войну из собственного кармана - указано в сообщении.

Investigate Europe: Европа с начала вторжения рф импортировала из россии титан, никель и другие металлы на 13,7 млрд евро