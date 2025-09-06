$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
12:37 • 12176 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 14730 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 22368 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 27445 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 37699 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 47331 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 32028 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 40602 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 44465 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37070 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Зеленский пригласил Путина в Киев6 сентября, 04:40 • 12978 просмотра
ISW: Путин своими заявлениями пытается запугать Запад и нивелировать идею гарантий безопасности для Украины6 сентября, 05:26 • 7934 просмотра
Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием из-за штрафа Google6 сентября, 05:59 • 3714 просмотра
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия6 сентября, 07:06 • 11012 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко09:01 • 9338 просмотра
В рф углубляется кризис в металлургической отрасли, экспорт также "просел"

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Гендиректор "Северстали" заявил о кризисе в металлургии рф из-за санкций и высокой ставки ЦБ. Спрос на сталь упал, экспорт сократился, что грозит остановкой развития отрасли.

В рф углубляется кризис в металлургической отрасли, экспорт также "просел"

Кризис в российской металлургии вследствие санкционных ограничений на экспорт и длительный период высокой ключевой ставки центробанка уже сопоставим с кризисом 1990-х годов. Об этом заявил Александр Шевелев – гендиректор ПАО "Северсталь", которая обеспечивает 14% производства стали в рф, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

По данным Центра, спрос на сталь резко упал, а самая большая угроза нынешнего кризиса – полная остановка развития отрасли. Согласно данным Росстата, в прошлом году выпуск стали в России сократился на 1,5%, а уже в этом году спад ускорился до катастрофических 10,2% в июне год к году. Экспорт также "просел": в 2024 году за границу отгрузили 20 млн тонн против 31 млн в 2021 году.

В россии растет скрытая безработица и задолженность по зарплатам: кризис набирает обороты19.08.25, 17:29 • 3957 просмотров

Ранее ЦПД уже сообщал, что металлургия в россии переживает глубочайший кризис с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Война шаг за шагом "разъедает" промышленную основу россии. кремль пытается замаскировать истинное положение дел, рассказывая, что санкции якобы не наносят никакого вреда, а экономика демонстрирует беспрецедентный рост. Однако быстрый упадок ключевых отраслей все больнее бьет по самим россиянам, которые все больше финансируют войну из собственного кармана - указано в сообщении.

Investigate Europe: Европа с начала вторжения рф импортировала из россии титан, никель и другие металлы на 13,7 млрд евро25.10.23, 14:12 • 100099 просмотров

Антонина Туманова

