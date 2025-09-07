У росії прогорає паперовий бізнес
Російська целюлозно-паперова промисловість переживає глибоку кризу, підприємства працюють у збиток та накопичують борги. Найбільший лісопромисловий холдинг "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів.
Целюлозно-паперова промисловість рф занурилася в системну кризу: найбільші підприємства працюють у збиток, накопичують борги та зупиняють виробництва. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРВ), передає УНН.
Зазначається, що целюлозно-паперова промисловість росії відчуває на собі глибоку кризу. Провідні підприємства нарощують борги, працюють у збиток і стикаються з масовими судовими позовами. Багато виробництв зупиняються, працівникам затримують зарплату або взагалі не виплачують гроші після звільнення.
Зокрема найбільший лісопромисловий холдинг рф ПАТ "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів, попри те, що його виручка у 2024 році зросла на 15 % і становила 101,9 млрд рублів. Залучення інвестицій на 113 млрд рублів у червні 2025 року не врятувало компанію від збитковості. Лише у Ленінградській області зафіксовано понад 300 арбітражних справ проти холдингу на загальну суму 72 млрд рублів
Не краща ситуація і в інших регіонах. Найбільший виробник фанери у республіці Комі – ТОВ "ФК Жешарт" – за підсумками 2024 року отримав чистий збиток у розмірі 1,1 млрд рублів, що майже удвічі більше, ніж роком раніше (584 млн рублів).
Криза в російській целюлозно-паперовій галузі є відображенням загальних проблем економіки рф: падіння інвестиційної привабливості, санкційний тиск, зростання кредитного навантаження та відтік кадрів.
