У росії прогорає паперовий бізнес

3428 перегляди
Нічна атака на Київ: частково зруйновано багатоповерхівку, 11 постраждалих (оновлюється)
6 вересня, 19:15
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: зафіксовано влучання, виникла пожежа
Вибухи лунають у Києві, працюють сили ППО
Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Іван Федоров
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Державний кордон України
Польща
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

У росії прогорає паперовий бізнес

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Російська целюлозно-паперова промисловість переживає глибоку кризу, підприємства працюють у збиток та накопичують борги. Найбільший лісопромисловий холдинг "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів.

У росії прогорає паперовий бізнес

Целюлозно-паперова промисловість рф занурилася в системну кризу: найбільші підприємства працюють у збиток, накопичують борги та зупиняють виробництва. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРВ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що целюлозно-паперова промисловість росії відчуває на собі глибоку кризу. Провідні підприємства нарощують борги, працюють у збиток і стикаються з масовими судовими позовами. Багато виробництв зупиняються, працівникам затримують зарплату або взагалі не виплачують гроші після звільнення.

Зокрема найбільший лісопромисловий холдинг рф ПАТ "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів, попри те, що його виручка у 2024 році зросла на 15 % і становила 101,9 млрд рублів. Залучення інвестицій на 113 млрд рублів у червні 2025 року не врятувало компанію від збитковості. Лише у Ленінградській області зафіксовано понад 300 арбітражних справ проти холдингу на загальну суму 72 млрд рублів

- йдеться у повідомленні.

Не краща ситуація і в інших регіонах. Найбільший виробник фанери у республіці Комі – ТОВ "ФК Жешарт" – за підсумками 2024 року отримав чистий збиток у розмірі 1,1 млрд рублів, що майже удвічі більше, ніж роком раніше (584 млн рублів).

Криза в російській целюлозно-паперовій галузі є відображенням загальних проблем економіки рф: падіння інвестиційної привабливості, санкційний тиск, зростання кредитного навантаження та відтік кадрів.

Нагадаємо

Гендиректор "Северсталі" заявив про кризу в металургії рф через санкції та високу ставку ЦБ. Попит на сталь впав, експорт скоротився, що загрожує зупинкою розвитку галузі.

У росії зростає приховане безробіття та заборгованість по зарплатах: криза набирає обертів

Віта Зеленецька

Економіка
Служба зовнішньої розвідки України