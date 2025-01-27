В россии продолжается повышение единовременных выплат за заключение контракта с минобороны рф - ЦПД
Киев • УНН
В российских регионах значительно повышают единовременные выплаты за подписание контракта с минобороны РФ. Наибольшую сумму предлагают в Самарской области - 4 млн рублей (40 тыс. долларов США).
В российских регионах продолжается повышение единовременных выплат за заключение контракта с министерством обороны рф, что свидетельствует о критических проблемах с набором новых военных.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
Как сообщает ЦПД, в Татарстане местные власти увеличили выплату до 2,8 млн рублей (около 28 тыс. долларов США), на Ямале - до 3,1 млн рублей (31 тыс. долларов США), а в самарской области рф установили рекордный «тариф» за участие в войне - 4 млн рублей (40 тыс. долларов США).
Такие решения региональных властей свидетельствуют, что количество желающих воевать за путина значительно меньше, чем нужно кремлю. О проблемах с набором людей в армию свидетельствует и то, что часть регионов рф продолжают повышать выплаты, даже если им это не по карману - приходится урезать расходы или просить помощи у центра
«Кроме того, ЦПД отмечает, что такие действия российских властей сигнализируют о желании кремля продолжать войну в Украине.
Напомним,
В российской армии командиров заставляют убеждать срочников подписывать контракты для участия в боевых действиях. Новобранцев отправляют на фронт сразу после подписания, не предупреждая о скором привлечении к боям.