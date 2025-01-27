У росії триває підвищення одноразових виплат за укладення контракту з міноборони рф - ЦПД

У російських регіонах триває підвищення одноразових виплат за укладення контракту з міністерством оборони рф , що свідчить про критичні проблеми з набором нових військових.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

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Як повідомляє ЦПД, у татарстані місцева влада збільшила виплату до 2,8 млн рублів (близько 28 тис. доларів США), на ямалі – до 3,1 млн рублів (31 тис. доларів США), а у самарській області рф встановили рекордний "тариф" за участь у війні – 4 млн рублів (40 тис. доларів США).

Такі рішення регіональної влади свідчать, що кількість охочих воювати за путіна значно менша, ніж потрібно кремлю. Про проблеми з набором людей до війська свідчить і те, що частина регіонів рф продовжують підвищувати виплати, навіть якщо їм це не по кишені – доводиться урізати видатки або просити допомоги у центру - йдеться у повідомленні.

"Крім того, ЦПД зазначає, що такі дії російської влади сигналізують про бажання кремля продовжувати війну в Україні.

Нагадаємо

В російській армії командирів змушують переконувати строковиків підписувати контракти для участі в бойових діях. Новобранців відправляють на фронт одразу після підписання, не попереджаючи про швидке залучення до боїв.