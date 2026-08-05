В России подтвердили удар по логистическому центру Wildberries в Тульской области
Киев • УНН
В ночь на 5 августа беспилотник попал в сортировочный центр Wildberries в Алексине, вызвав пожар. Один человек ранен, погибших нет, эвакуацию провели заблаговременно.
В российской Тульской области подтвердили атаку на логистический центр маркетплейса Wildberries в Алексине. В результате удара на объекте возник пожар, один человек получил ранение. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным OSINT-анализа ASTRA, в ночь на 5 августа после сообщений местных жителей о взрывах и пожаре было установлено, что под удар попал склад Wildberries в Алексине.
Информацию об атаке подтвердили и в пресс-службе компании.
На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные подразделения. Из-за атаки возник пожар. На объекте заблаговременно была проведена эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты
Губернатор сообщил об одном пострадавшем
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате атаки беспилотников один человек получил ранение.
Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим возгоранием. На месте работают оперативные службы. Пожарные подразделения ликвидируют возгорание. По предварительной информации, погибших нет, один человек получил ранение, ему оказывается необходимая медицинская помощь
По словам губернатора, в течение ночи силы ПВО РФ якобы сбили 107 украинских беспилотников над Тульской областью. Также он сообщил о повреждении двух многоквартирных домов в Веневском районе и двух производственных объектов в Новомосковске и Узловском районе.
В Тульской области под удар попал один из крупнейших логистических центров Wildberries05.08.26, 05:37 • 21755 просмотров