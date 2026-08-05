В России подтвердили удар по логистическому центру Wildberries в Тульской области

$44.7651.67
ukenru
Эксклюзив
07:52 • 3608 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
06:56 • 10955 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 35885 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 39481 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 37749 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 48664 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
8 августа, 12:05 • 43477 просмотра
Грозовые дожди и до +33°: синоптики дали прогноз на 9 августа
8 августа, 11:53 • 28948 просмотра
Вучич заявил о планах Сербии увеличить помощь Украине в энергетике и медицине
8 августа, 11:47 • 23421 просмотра
В Киеве попрощались с руководителем поисковой группы "Плацдарм" Алексеем Юковым, погибшим на фронтеPhotoVideo
8 августа, 11:38 • 19625 просмотра
США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4.8м/с
45%
752мм
Популярные новости
В Черниговской области из-за аварии без света остались почти 100 тысяч абонентовPhoto9 августа, 00:53 • 7168 просмотра
Враг атаковал Одессу ночью 9 августа, повреждены дома и инфраструктура9 августа, 01:28 • 12849 просмотра
Германия отказывается закупать газ, страну ждёт сложная зима — Politico9 августа, 02:01 • 10444 просмотра
Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW02:32 • 10997 просмотра
Враг атаковал Харьков: удар по многоквартирному дому в Салтовском районе, есть раненые04:16 • 5388 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 41170 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 39539 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 79740 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 62995 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 68906 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Сергей Лысак
Хакан Фидан
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Турция
Иран
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 82702 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 104416 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 135316 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 207961 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 218004 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Ракетная система С-400
The Washington Post
Ракетный комплекс "Тор

В России подтвердили удар по логистическому центру Wildberries в Тульской области

Киев • УНН

 • 4331 просмотра

В ночь на 5 августа беспилотник попал в сортировочный центр Wildberries в Алексине, вызвав пожар. Один человек ранен, погибших нет, эвакуацию провели заблаговременно.

В России подтвердили удар по логистическому центру Wildberries в Тульской области

В российской Тульской области подтвердили атаку на логистический центр маркетплейса Wildberries в Алексине. В результате удара на объекте возник пожар, один человек получил ранение. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным OSINT-анализа ASTRA, в ночь на 5 августа после сообщений местных жителей о взрывах и пожаре было установлено, что под удар попал склад Wildberries в Алексине.

Информацию об атаке подтвердили и в пресс-службе компании.

На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные подразделения. Из-за атаки возник пожар. На объекте заблаговременно была проведена эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты

– сообщили в Wildberries.

Губернатор сообщил об одном пострадавшем

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате атаки беспилотников один человек получил ранение.

Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим возгоранием. На месте работают оперативные службы. Пожарные подразделения ликвидируют возгорание. По предварительной информации, погибших нет, один человек получил ранение, ему оказывается необходимая медицинская помощь

– заявил он.

По словам губернатора, в течение ночи силы ПВО РФ якобы сбили 107 украинских беспилотников над Тульской областью. Также он сообщил о повреждении двух многоквартирных домов в Веневском районе и двух производственных объектов в Новомосковске и Узловском районе.

В Тульской области под удар попал один из крупнейших логистических центров Wildberries05.08.26, 05:37 • 21755 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Тульская область