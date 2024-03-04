В России объявили в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане
Киев • УНН
Россия объявила бывшего посла Украины в Казахстане в международный розыск за комментарии, которые он сделал в поддержку убийства россиян на войне.
Московский суд санкционировал заочный арест в отношении бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Украинский дипломат объявлен в федеральный и международный розыск. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Кроме того, суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца.
Дополнение
В августе 2022 года Врублевский сказал в интервью одному из блогеров, имея в виду войну в Украине, "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все".
Видео с этой фразой широко разошлось в кремлевских СМИ и их страницах в соцсетях. Пророссийские организации в Казахстане даже требовали объявить посла персоной нон грата.
МИД Казахстана вызвал украинского посла и выразил ему протест из-за этих высказываний: заявили о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.
Россия потребовала от Казахстана выслать украинского дипломата, но Астана взамен попросила Киев заменить его.
В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.
В рф объявили в розыск около 100 грузин за помощь Украине в войне14 февраля 2024, 15:30 • 22610 просмотров
В России объявили в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане
Россия объявила бывшего посла Украины в Казахстане в международный розыск за комментарии, которые он сделал в поддержку убийства россиян на войне.
Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто оккупантами. Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
В результате российской атаки на Одессу погибла врач-педиатр
Во время российской атаки на Одессу 2 марта погиб врач-педиатр.
На Гаити произошел массовый побег заключенных из тюрьмы: погибли 10 человек
Десять человек погибли во время массового побега из крупнейшей тюрьмы Гаити в Порт-о-Пренсе в результате нападения вооруженных людей, а тысячи заключенных сбежали во время беспорядков.
Правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы
Британская разведка предупредила членов парламента о растущей террористической угрозе в Великобритании из-за перехваченных разговоров экстремистов и риска скоординированных атак или атак "волков-одиночек", особенно во время Рамадана, начинающегося 10 марта.
CNN: законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля
Палата представителей может проголосовать за двухпартийный законопроект о предоставлении Украине и союзникам 95 миллиардов долларов помощи в конце марта или в апреле после принятия закона о финансировании правительства.
Германия будет контролировать воздушное пространство НАТО над Балтией
В течение следующих девяти месяцев ВВС Германии возьмут под свой контроль патрулирование воздушного пространства НАТО над Эстонией, Латвией и Литвой с авиабазы в Латвии.
Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны
Франция опубликовала перечень военной техники, предоставленной Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года, включая системы противовоздушной обороны, ракеты, артиллерию, танки и другие транспортные средства, беспилотники и стрелковое оружие.
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июня
Страны ОПЕК+ договорились продолжить сокращение добычи нефти до конца июня, чтобы поддержать цены на нефть.
Председатель ОБСЕ посетит Молдову и обсудит вопрос Приднестровья
Действующий председатель ОБСЕ вскоре посетит Молдову, чтобы обсудить решение приднестровской проблемы и развитие доверия между сторонами на благо всех людей, живущих по обе стороны Днестра.