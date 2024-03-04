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В России объявили в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане

В России объявили в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 01:33  •  7549 просмотра

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Россия объявила бывшего посла Украины в Казахстане в международный розыск за комментарии, которые он сделал в поддержку убийства россиян на войне.

Московский суд санкционировал заочный арест в отношении бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Украинский дипломат объявлен в федеральный и международный розыск. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Кроме того, суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца.

Дополнение

В августе 2022 года Врублевский сказал в интервью одному из блогеров, имея в виду войну в Украине, "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все".

Видео с этой фразой широко разошлось в кремлевских СМИ и их страницах в соцсетях. Пророссийские организации в Казахстане даже требовали объявить посла персоной нон грата.

МИД Казахстана вызвал украинского посла и выразил ему протест из-за этих высказываний: заявили о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.

Россия потребовала от Казахстана выслать украинского дипломата, но Астана взамен попросила Киев заменить его.

В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

В рф объявили в розыск около 100 грузин за помощь Украине в войне14 февраля 2024, 15:30 • 22610 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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