В России объявили в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане

Московский суд санкционировал заочный арест в отношении бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Украинский дипломат объявлен в федеральный и международный розыск. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Кроме того, суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца.

Дополнение

В августе 2022 года Врублевский сказал в интервью одному из блогеров, имея в виду войну в Украине, "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все".

Видео с этой фразой широко разошлось в кремлевских СМИ и их страницах в соцсетях. Пророссийские организации в Казахстане даже требовали объявить посла персоной нон грата.

МИД Казахстана вызвал украинского посла и выразил ему протест из-за этих высказываний: заявили о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.

Россия потребовала от Казахстана выслать украинского дипломата, но Астана взамен попросила Киев заменить его.

В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

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