У Росії оголосили у міжнародний розшук колишнього посла України в Казахстані
Київ • УНН
Росія оголосила колишнього посла України в Казахстані в міжнародний розшук за коментарі, які він зробив на підтримку вбивства росіян на війні.
Московський суд санкціонував заочний арешт щодо колишнього надзвичайного та повноважного посла України в Казахстані Петра Врублевського. Український дипломат оголошений у федеральний та міжнародний розшук. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Крім того, суд у Москві задовольнив клопотання слідства про обрання громадянину України Врублевському запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, строком на два місяці.
Доповнення
У серпні 2022 року Врублевський сказав в інтерв’ю одному з блогерів, маючи на увазі війну в Україні, "Намагаємось убити їх якомога більше. Що більше росіян ми вб'ємо зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям. От і все".
Відео з цією фразою широко розійшлося у кремлівських ЗМІ та їхніх сторінках у соцмережах. Проросійські організації в Казахстані навіть вимагали оголосити посла персоною нон ґрата.
МЗС Казахстану викликало українського посла і висловило йому протест через ці висловлювання: заявили про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави.
Росія зажадала від Казахстану вислати українського дипломата, але Астана натомість попросила Київ замінити його.
У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив посла України в Казахстані Петра Врублевського.
У рф оголосили в розшук близько 100 грузинів за допомогу Україні у війні14.02.24, 17:30 • 34647 переглядiв