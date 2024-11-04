В россии найден мертвым один из ближайших соратников пригожина

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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 78752 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 141550 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии найден мертвым один из ближайших соратников пригожина

В россии найден мертвым один из ближайших соратников пригожина

Киев  •  УНН

01:49 • 883 просмотра

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Андрея Ткаченко, бывшего члена ЧВК "вагнер" и близкого соратника пригожина, нашли мертвым в Сегозере. Он исчез при загадочных обстоятельствах во время рыбалки.

В россии нашли мертвым российского оккупанта андрея ткаченко, который ранее был одним из ближайших соратников главаря ЧВК "вагнер" Евгения пригожина. Его тело обнаружили в озере Сегозеро в российской республике Калерия. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как пишет российский Telergam-канал ВЧК-ОГПУ, ткаченко был на войне в Украине с 2022 года до октября 2024 года. 28 октября вагнеровец "исчез при странных обстоятельствах".

Он приехал в карелию к другу на рыбалку. Утром 28 октября вместе с другом и 8-летним сыном арендовал катер и поехал на Сегозеро. Лодка якобы перевернулась во время шторма. Сын ткаченко смог доплыть до ближайшего острова, где его обнаружили местные жители. Позже было найдено и тело друга ткаченко. Тело самого военного преступника-вагнеровца нашли только 3 ноября.

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Отмечается, что ткаченко входил в круг лиц, допущенных для личного общения с пригожиным и выполнял для него "теневые задания по всему миру". По приказу главаря "вагнера" он следил за семьей министра иностранных дел страны-агрессора сергея лаврова.

Ткаченко был задержан во время наблюдения за зятем лаврова. Ему угрожали обвинением в государственной измене, в результате чего он начал свидетельствовать против пригожина и его главы службы безопасности Александра Малолетко. Имя главы "вагнера" из этого дела просто "выбросили", тогда как его "правую руку" привлекли к ответственности. После этого тот пообещал отомстить Ткаченко.

Британская разведка: после смерти пригожина в ЧВК «вагнер» осталось около 5 тысяч наемников23 августа 2024, 13:10 • 13778 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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