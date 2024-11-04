В россии найден мертвым один из ближайших соратников пригожина

В россии нашли мертвым российского оккупанта андрея ткаченко, который ранее был одним из ближайших соратников главаря ЧВК "вагнер" Евгения пригожина. Его тело обнаружили в озере Сегозеро в российской республике Калерия. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как пишет российский Telergam-канал ВЧК-ОГПУ, ткаченко был на войне в Украине с 2022 года до октября 2024 года. 28 октября вагнеровец "исчез при странных обстоятельствах".

Он приехал в карелию к другу на рыбалку. Утром 28 октября вместе с другом и 8-летним сыном арендовал катер и поехал на Сегозеро. Лодка якобы перевернулась во время шторма. Сын ткаченко смог доплыть до ближайшего острова, где его обнаружили местные жители. Позже было найдено и тело друга ткаченко. Тело самого военного преступника-вагнеровца нашли только 3 ноября.

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Отмечается, что ткаченко входил в круг лиц, допущенных для личного общения с пригожиным и выполнял для него "теневые задания по всему миру". По приказу главаря "вагнера" он следил за семьей министра иностранных дел страны-агрессора сергея лаврова.

Ткаченко был задержан во время наблюдения за зятем лаврова. Ему угрожали обвинением в государственной измене, в результате чего он начал свидетельствовать против пригожина и его главы службы безопасности Александра Малолетко. Имя главы "вагнера" из этого дела просто "выбросили", тогда как его "правую руку" привлекли к ответственности. После этого тот пообещал отомстить Ткаченко.

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