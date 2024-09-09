Сын олигарха из рф, а также мать экс-главаря "Вагнер" Пригожина могут выйти из-под санкций ЕС

На этой неделе в Евросоюзе (ЕС) могут исключить из санкционного списка: автогонщика "Формула-1" Никиту Мазепина, сына российского олигарха Дмитрия Мазепина, а также Виолетту Пригожину, мать покойного лидера наемников "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщают источники Радио Свободная Европа (РСЕ), передает УНН.

Детали

Послы Европейского союза должны на этой неделе исключить Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину из санкционного списка блока. Дипломаты ЕС сообщили RFE/RL, что был достигнут компромисс, согласно которому продление санкций сохранится. Контекст: каждые шесть месяцев санкционный список должен продлеваться единогласным консенсусом 27 государств-членов ЕС. Однако на этот раз из "черного" списка будут исключены два человека.

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Было предложено исключить Мазепина и Пригожину, поскольку юридическая служба ЕС, отслеживающая судебные аспекты политики санкций Брюсселя, считает их "слабыми случаями".

Справочно

Никита Мазепин - сын белорусско-российского олигарха Дмитрия Мазепина, который является мажоритарным акционером и главой "Уралхима".

Никита Мазепин в 2016 году стал пилотом Формулы 1, затем подписал контракт с командой Force India, в соответствии с которым стал пилотом-разработчиком команды.

В 2020 году Мазепин оказался в центре скандала - он выложил в соцсетях видео, на котором пристает к девушке. В дальнейшем Никита Мазепин извинился и удалил ролик, в то же время фанаты требовали исключить его из числа участников "королевской гонки".

После начала большого вторжения рф в Украину, Евросоюз ввел санкции против нескольких тысяч физических и юрлиц из России. Среди них оказался Никита Мазепин. Однако гонщик выиграл суд у ЕС в начале 2024 года. Суд постановил отменить в отношении Никиты Мазепина санкции, но сын крупного бизнесмена остался в списках санкционных лиц. Причина в следующем: решение суда относится исключительно к более раннему периоду санкций, но Брюссель обновлял списки, в которых указывались уже новые критерии.

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Виолетта Пригожина - мать покойного российского олигарха и лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина; художница и владелица художественной галереи. Она выиграла суд в 2024 году, однако до сих пор остается объектом санкций.

Пригожин, который долгое время был близким союзником президента России Владимира Путина, погиб вместе с девятью другими людьми в загадочной авиакатастрофе в августе 2023 года, через два месяца после того, как он объявил о восстании во главе своей частной армии "Группа Вагнера", которая захватила часть Ростова-на-Дону и продвигалась к Москве.

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