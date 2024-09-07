Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Возле Верховной Рады после ночной атаки рф обнаружили обломки сбитого дрона

Возле Верховной Рады после ночной атаки рф обнаружили обломки сбитого дрона

  •  49339 просмотра
Новый глава МИД Сибига анонсировал кадровые изменения

Новый глава МИД Сибига анонсировал кадровые изменения

  •  56659 просмотра
Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

  •  50939 просмотра
Зеленский и Мелони обсудили военную помощь Украине: Президент указал, что вооружение важно передать как можно скорее

Зеленский и Мелони обсудили военную помощь Украине: Президент указал, что вооружение важно передать как можно скорее

  •  54822 просмотра
Черное море не принадлежит россии, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР

Черное море не принадлежит россии, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР

  •  61309 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  127618 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  153354 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  152187 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  214892 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  201236 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

  •  110293 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  92065 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  106448 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  109535 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  126179 просмотра
Актуальное
Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 14:55  •  16455 просмотра

Read in English

Андрей Сибига в первый рабочий день на посту министра иностранных дел Украины провел телефонные разговоры с 13 иностранными коллегами. Обсуждались усиление обороноспособности Украины и санкций против РФ.

В пятницу, 6 сентября, новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел ряд совещаний и телефонных разговоров с иностранными коллегами в свой первый рабочий день после назначения. Об этом рассказали в МИД Украины, передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины осуществил телефонные разговоры с тринадцатью руководителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Финляндии, Чехии и Европейского Союза

- резюмировали в МИДе. 

Сибига заверил собеседников в неизменности внешнеполитического курса, определенного президентом Украины Владимиром Зеленским, и получил заверения в дальнейшей непоколебимой поддержке нашего государства в противостоянии российской агрессии, защите своего суверенитета и восстановлении территориальной целостности. 

Андрій Сибіга обговорив зі США військову допомогу та посилення санкцій проти Росії6 сентября 2024, 22:35 • 26468 просмотров

Отмечается, что главными темами для разговоров с партнерами стало усиление обороноспособности Украины, увеличение санкционного давления на РФ, снятие ограничений на использование оружия и привлечение ПВО партнеров для сбивания российских дронов и ракет в украинском небе.

Кроме того, в разговоре с рядом союзников глава МИД сделал отдельный акцент на необходимости развития оборонно-промышленного сотрудничества, в частности прямых закупок оружия для Украины у украинских производителей.

Дополнение

Также в первый рабочий день Андрей Сибига провел ряд совещаний с украинским дипломатическим корпусом: руководством МИД и структурных подразделений, руководителями зарубежных дипломатических учреждений.

Глава МИД поставил украинским дипломатам четкие задачи на выполнение внешнеполитических приоритетов Президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул необходимость удвоить усилия ради укрепления нашего государства и его позиций на международной арене в условиях российской агрессии, обеспечить, чтобы украинская дипломатия отвечала реалиям войны.

Новий голова МЗС Сибіга анонсував кадрові зміни7 сентября 2024, 07:59 • 53867 просмотров

Министр также провел отдельную встречу с экспертным сообществом, где очертил ключевые направления работы МИД под его руководством. Он выразил убеждение, что экспертиза и опыт участников встречи помогут сделать внешнюю политику Украины более эффективной.

Министр отметил, что МИД готово к активному сотрудничеству с экспертным сообществом. 

В ходе общения были обсуждены такие вопросы, как Формула Мира, вступление в ЕС и НАТО, санкционная политика и ее совершенствование. Андрей Сибига отдельно объяснил, какие изменения нужны МИД и на чем должна строиться новая политика в отношении украинцев за рубежом. Отдельное внимание было уделено темам содействия украинским экспортерам в выходе на глобальные рынки, привлечения инвестиций в Украину и противодействия дезинформации

- подытожили в МИДе. 

Напомним,

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с должности главы МИД Украины. В этот же день Рада назначила новым главой МИД первого заместителя Кулебы Андрея Сибигу.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
  •  13864 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
  •  34631 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
  •  37391 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
  •  56233 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
  •  54013 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
  •  110293 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
  •  101422 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
6 сентября 2024, 13:29  •  105291 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 10:10  •  106922 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке
6 сентября 2024, 10:10  •  105144 просмотра

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Популярные

Черное море не принадлежит россии, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР

Черное море не принадлежит россии, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР

  •  61309 просмотра
Зеленский и Мелони обсудили военную помощь Украине: Президент указал, что вооружение важно передать как можно скорее

Зеленский и Мелони обсудили военную помощь Украине: Президент указал, что вооружение важно передать как можно скорее

  •  54822 просмотра
Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

  •  50939 просмотра
Новый глава МИД Сибига анонсировал кадровые изменения

Новый глава МИД Сибига анонсировал кадровые изменения

  •  56659 просмотра
Возле Верховной Рады после ночной атаки рф обнаружили обломки сбитого дрона

Возле Верховной Рады после ночной атаки рф обнаружили обломки сбитого дрона

  •  49339 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  127618 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  153354 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  152187 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  214892 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  201236 просмотра

Война

Войска рф били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: один человек погиб, еще один ранен

Войска рф били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: один человек погиб, еще один ранен

  •  360 просмотра
Удар рф по пригороду Харькова: пострадали четыре человека

Удар рф по пригороду Харькова: пострадали четыре человека

  •  4792 просмотра
Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

  •  18651 просмотра
Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

  •  19205 просмотра
россия почувствует финансово-экономические убытки от войны летом 2025 года - Буданов

россия почувствует финансово-экономические убытки от войны летом 2025 года - Буданов

  •  16609 просмотра

политика

Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником премьера Индии

Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником премьера Индии

  •  7584 просмотра
Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

  •  18651 просмотра
Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

  •  19205 просмотра
На фронте уже более сотни боевых столкновений: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте уже более сотни боевых столкновений: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

  •  19067 просмотра
Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР: обсудили Формулу мира

Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР: обсудили Формулу мира

  •  17000 просмотра

Война

Войска рф били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: один человек погиб, еще один ранен

Войска рф били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: один человек погиб, еще один ранен

  •  360 просмотра
Удар рф по пригороду Харькова: пострадали четыре человека

Удар рф по пригороду Харькова: пострадали четыре человека

  •  4792 просмотра
Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

  •  18651 просмотра
Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

  •  19205 просмотра
россия почувствует финансово-экономические убытки от войны летом 2025 года - Буданов

россия почувствует финансово-экономические убытки от войны летом 2025 года - Буданов

  •  16609 просмотра

политика

Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником премьера Индии

Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником премьера Индии

  •  7584 просмотра
Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

  •  18651 просмотра
Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

  •  19205 просмотра
На фронте уже более сотни боевых столкновений: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте уже более сотни боевых столкновений: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

  •  19067 просмотра
Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР: обсудили Формулу мира

Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР: обсудили Формулу мира

  •  17000 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

6 сентября 2024, 07:10  •  79382 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

6 сентября 2024, 06:52  •  74844 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

6 сентября 2024, 06:47  •  69910 просмотра

Экономика

В Украине завтра не планируют отключение света

В Украине завтра не планируют отключение света

  •  1794 просмотра
В ОПУ прошла встреча с МВФ по реформам для пересмотра программы финансирования: обсудили создание Высшего специализированного суда

В ОПУ прошла встреча с МВФ по реформам для пересмотра программы финансирования: обсудили создание Высшего специализированного суда

  •  20158 просмотра
"Тревожный шаг": Хельсинкская комиссия при Конгрессе США отреагировала на решение МВФ отправить миссию в рф

"Тревожный шаг": Хельсинкская комиссия при Конгрессе США отреагировала на решение МВФ отправить миссию в рф

  •  16673 просмотра
Алиев: к Азербайджану обратились по поводу продолжения транзита газа через Украину

Алиев: к Азербайджану обратились по поводу продолжения транзита газа через Украину

  •  20082 просмотра
Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

  •  50906 просмотра

Киев

Сбитые «шахеды» могли быть направлены на правительственный квартал - КГВА

Сбитые «шахеды» могли быть направлены на правительственный квартал - КГВА

  •  23748 просмотра
Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома

Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома

  •  29561 просмотра
Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

  •  26096 просмотра
Ночная атака российских дронов на Киев: все беспилотники уничтожены силами ПВО

Ночная атака российских дронов на Киев: все беспилотники уничтожены силами ПВО

  •  43619 просмотра
В столице Украины были слышны взрывы

В столице Украины были слышны взрывы

  •  102225 просмотра