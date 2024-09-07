Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

В пятницу, 6 сентября, новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел ряд совещаний и телефонных разговоров с иностранными коллегами в свой первый рабочий день после назначения. Об этом рассказали в МИД Украины, передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины осуществил телефонные разговоры с тринадцатью руководителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Финляндии, Чехии и Европейского Союза - резюмировали в МИДе.

Сибига заверил собеседников в неизменности внешнеполитического курса, определенного президентом Украины Владимиром Зеленским, и получил заверения в дальнейшей непоколебимой поддержке нашего государства в противостоянии российской агрессии, защите своего суверенитета и восстановлении территориальной целостности.

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Отмечается, что главными темами для разговоров с партнерами стало усиление обороноспособности Украины, увеличение санкционного давления на РФ, снятие ограничений на использование оружия и привлечение ПВО партнеров для сбивания российских дронов и ракет в украинском небе.

Кроме того, в разговоре с рядом союзников глава МИД сделал отдельный акцент на необходимости развития оборонно-промышленного сотрудничества, в частности прямых закупок оружия для Украины у украинских производителей.

Дополнение

Также в первый рабочий день Андрей Сибига провел ряд совещаний с украинским дипломатическим корпусом: руководством МИД и структурных подразделений, руководителями зарубежных дипломатических учреждений.

Глава МИД поставил украинским дипломатам четкие задачи на выполнение внешнеполитических приоритетов Президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул необходимость удвоить усилия ради укрепления нашего государства и его позиций на международной арене в условиях российской агрессии, обеспечить, чтобы украинская дипломатия отвечала реалиям войны.

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Министр также провел отдельную встречу с экспертным сообществом, где очертил ключевые направления работы МИД под его руководством. Он выразил убеждение, что экспертиза и опыт участников встречи помогут сделать внешнюю политику Украины более эффективной.

Министр отметил, что МИД готово к активному сотрудничеству с экспертным сообществом.

В ходе общения были обсуждены такие вопросы, как Формула Мира, вступление в ЕС и НАТО, санкционная политика и ее совершенствование. Андрей Сибига отдельно объяснил, какие изменения нужны МИД и на чем должна строиться новая политика в отношении украинцев за рубежом. Отдельное внимание было уделено темам содействия украинским экспортерам в выходе на глобальные рынки, привлечения инвестиций в Украину и противодействия дезинформации - подытожили в МИДе.

Напомним,

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с должности главы МИД Украины. В этот же день Рада назначила новым главой МИД первого заместителя Кулебы Андрея Сибигу.