Санкції проти рф та ППО: за день глава МЗС Сибіга провів переговори з 13 партнерами України

У пʼятницю, 6 вересня, новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів низку нарад і телефонних розмов з іноземними колегами у свій перший робочий день після призначення. Про це розповіли в МЗС України, передає УНН.

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Глава МЗС України здійснив телефонні розмови з тринадцятьма очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Фінляндії, Чехії та Європейського Союзу - резюмували в МЗС.

Сибіга запевнив співрозмовників у незмінності зовнішньополітичного курсу, визначеного президентом України Володимиром Зеленським, та отримав запевнення у подальшій непохитній підтримці нашої держави у протистоянні російській агресії, захисту свого суверенітету та відновленні територіальної цілісності.

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Зазначається, що головними темами для розмов із партнерами стало посилення обороноздатності України, збільшення санкційного тиску на рф, зняття обмежень на використання зброї та залучення ППО партнерів для збиття російських дронів і ракет в українському небі.

Окрім того, у розмові з низкою союзників глава МЗС зробив окремий наголос на потребі розвитку оборонно-промислової співпраці, зокрема прямих закупівель зброї для України в українських виробників.

Доповнення

Також у перший робочий день Андрій Сибіга провів низку нарад з українським дипломатичним корпусом: керівництвом МЗС та структурних підрозділів, керівниками закордонних дипломатичних установ.

Глава МЗС поставив українським дипломатам чіткі завдання на виконання зовнішньополітичних пріоритетів Президента України Володимира Зеленського та наголосив на потребі подвоїти зусилля заради зміцнення нашої держави та її позицій на міжнародній арені в умовах російської агресії, забезпечити, щоб українська дипломатія відповідала реаліям війни.

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Міністр також провів окрему зустріч з експертною спільнотою, де окреслив ключові напрямки роботи МЗС під його керівництвом. Він висловив переконання, що експертиза й досвід учасників зустрічі допоможуть зробити зовнішню політику України більш ефективною.

Міністр зазначив, що МЗС готове до активної співпраці з експертною спільнотою.

У ході спілкування були обговорені такі питання, як Формула Миру, вступ до ЄС і НАТО, санкційна політика та її вдосконалення. Андрій Сибіга окремо пояснив, які зміни потрібні МЗС та на чому має будуватися нова політика щодо українців за кордоном. Окрему увагу було приділено темам сприяння українським експортерам у виході на глобальні ринки, залучення інвестицій в Україну та протидії дезінформації - підсумували в МЗС.

Нагадаємо

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення Дмитра Кулеба з посади очільника МЗС України. Цього ж дня Рада призначила новим очільником МЗС першого заступника Кулеби Андрія Сибігу.