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Новий голова МЗС Сибіга анонсував кадрові зміни

Новий голова МЗС Сибіга анонсував кадрові зміни

Київ • УНН

 • 71713 перегляди

Андрій Сибіга, новий міністр закордонних справ України, оголосив про майбутні кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Він наголосив на необхідності адаптації МЗС до нових геополітичних умов та посиленні роботи з міжнародними партнерами.

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про майбутні кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Про це Сибіга написав у своєму Facebook, передає УНН.

Деталі

З його слів, МЗС має адаптуватися до нових геополітичних умов, як на інституційному, так і на кадровому рівнях, як в Україні, так і за кордоном. Під час нещодавньої наради послів, яку очолював Президент, за його даними, було затверджено список пріоритетних країн і регіонів, де планується відкриття нових дипломатичних представництв.

Будуть кадрові зміни - з’являться нові посли та генеральні консули. Будуть зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи. Мірилом для кожного керівника закордонних установ стане результат, а не самопіар та публікації в соцмережах. Незалежно від політичної кон’юктури в світі, Україна знаходитиме модальності для забезпечення свого національного інтересу. Відповідно буде переглянута і Стратегія зовнішньополітичної діяльності України. Виходячи з реалій воєнного часу

- написав Сибіга.

Він наголосив, що усі дипломати мають бути у контексті війни та працювати над напрямком допомоги партнерів. 

"Посли і всі дипломати мають бути в контексті воєнних реалій. Жити в реаліях війни. Останні масовані ракетні обстріли Полтави, Львова, Кривого Рогу засвідчують - ми маємо негайно подвоїти роботу з міжнародними партнерами для отримання додаткових систем ППО, а також далекобійної зброї", - вказав Сибіга. 

Нагадаємо 

Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України. За його кандидатуру проголосували 258 народних депутатів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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