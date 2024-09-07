Новый глава МИД Сибига анонсировал кадровые изменения

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о предстоящих кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. Об этом Сибига написал в своем Facebook, передает УНН.

Детали

По его словам, МИД должен адаптироваться к новым геополитическим условиям, как на институциональном, так и на кадровом уровнях, как в Украине, так и за рубежом. Во время недавнего совещания послов, которое возглавлял Президент, по его данным, был утвержден список приоритетных стран и регионов, где планируется открытие новых дипломатических представительств.

Будут кадровые изменения - появятся новые послы и генеральные консулы. Будут изменения и в центральном аппарате, направленные на усиление системы. Мерилом для каждого руководителя зарубежных учреждений станет результат, а не самопиар и публикации в соцсетях. Независимо от политической конъюнктуры в мире, Украина будет находить модальности для обеспечения своего национального интереса. Соответственно будет пересмотрена и Стратегия внешнеполитической деятельности Украины. Исходя из реалий военного времени - написал Сибига.

Он отметил, что все дипломаты должны быть в контексте войны и работать над направлением помощи партнеров.

"Послы и все дипломаты должны быть в контексте военных реалий. Жить в реалиях войны. Последние массированные ракетные обстрелы Полтавы, Львова, Кривого Рога свидетельствуют - мы должны немедленно удвоить работу с международными партнерами для получения дополнительных систем ПВО, а также дальнобойного оружия", - указал Сибига.

Напомним

Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины. За его кандидатуру проголосовали 258 народных депутатов.