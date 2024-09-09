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Син олігарха з рф, а також мати екс-ватажка "Вагнер" Пригожина можуть вийти з-під санкцій ЄС

Київ • УНН

 • 21162 перегляди

Посли ЄС планують виключити Микиту Мазепіна і Віолетту Пригожину зі списку санкцій. Юридична служба ЄС вважає їх справи "слабкими випадками" для збереження обмежень.

Цього тижня в Євросоюзі (ЄС) можуть виключити із санкційного списку: автогонщика "Формула-1" Микиту Мазепіна, сина білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна, а також Віолетту Пригожину, матір покійного лідера найманців "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляють джерела Радіо Вільна Європа (РСЕ), передає УНН.

Деталі

Посли Європейського союзу мають цього тижня виключити Микиту Мазепіна і Віолетту Пригожину зі списку санкцій блоку. Дипломати ЄС повідомили RFE/RL, що було досягнуто компромісу, відповідно до якого продовження санкцій збережеться. Контекст: кожні шість місяців санкційний список має продовжуватися одноголосним консенсусом 27 держав-членів ЄС. Однак цього разу з "чорного" списку буде виключено двох осіб.

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Було запропоновано виключити Мазепіна і Пригожину, оскільки юридична служба ЄС, що відстежує судові аспекти політики санкцій Брюсселя, вважає їх "слабкими випадками".

Довідково

Микита Мазепін - син білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна, який є мажоритарним акціонером і главою "Уралхіму".

Микита Мазепін 2016 року став пілотом Формули 1, потім підписав контракт із командою Force India, відповідно до якого став пілотом-розробником команди.

У 2020 році Мазепін опинився в центрі скандалу - він виклав у соцмережах відео, на якому чіпляється до дівчини. Надалі Микита Мазепін вибачився і видалив ролик, водночас фанати вимагали виключити його з числа учасників "королівських перегонів".

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Після початку великого вторгнення рф в Україну, Євросоюз запровадив санкції проти кількох тисяч фізичних і юросіб з Росії. Серед них опинився Микита Мазепін. Однак гонщик виграв суд у ЄС на початку 2024 року. Суд постановив скасувати щодо Микити Мазепіна санкції, але син великого бізнесмена залишився у списках санкційних осіб. Причина в наступному: рішення суду відноситься виключно до більш раннього періоду санкцій, але Брюссель оновлював списки, в яких вказувалися вже нові критерії.

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Віолетта Пригожина - мати покійного російського олігарха і лідера найманців "Вагнера" Євгена Пригожина; художниця і власниця художньої галереї. Вона виграла суд 2024 року, проте досі залишається об'єктом санкцій.

Пригожин, який тривалий час був близьким союзником президента Росії Володимира Путіна, загинув разом із дев'ятьма іншими людьми в загадковій авіакатастрофі в серпні 2023 року, за два місяці після того, як він оголосив про повстання на чолі своєї приватної армії "Група Вагнера", яка захопила частину Ростова-на-Дону і просувалася до Москви.

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