ЄС не визнає незаконні "вибори" росії в окупованому Криму - заява
Київ • УНН
ЄС не визнає результати "виборів", проведених Росією 6-8 вересня в анексованому Криму. Союз наголошує, що Крим - це Україна, і закликає росію припинити війну та вивести війська.
ЄС не визнає результати "виборів", проведених росією 6-8 вересня в тимчасово окупованому Криму, вкотре наголосивши, що Крим - це Україна, і вказавши, що існує лише один чіткий вихід з цієї війни: росія негайно припиняє свою війну і виводить всі свої війська та техніку з території України, ідеться у заяві речника зовнішньополітичного відомства блоку від 9 вересня, пише УНН.
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"6-8 вересня росія провела часткові регіональні та місцеві вибори, у тому числі в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та в місті Севастополь. ЄС категорично засуджує проведення росією так званих "виборів" на українській території. Вони є ще одним актом порушення міжнародного права, Статуту ООН, а також суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - ідеться у заяві.
ЄС не визнає ці "вибори" або їх результати в Криму. Вони є недійсними, а тому не можуть мати жодних юридичних наслідків. Керівництво росії та всі, хто є відповідальними за організацію цих незаконних дій, будуть притягнуті до відповідальності та зіштовхнуться з наслідками
"Більше, ніж через десять років після вторгнення росії та незаконної анексії Криму, ЄС вкотре наголошує на своїй позиції: Крим – це Україна", - зазначили у блоці.
Посилаючись на резолюцію Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року, у ЄС закликали росію припинити підривати національну єдність та територіальну цілісність України.
"Існує лише один чіткий вихід з цієї війни: росія негайно припиняє свою незаконну, неспровоковану та невиправдану загарбницьку війну, а також виводить всі свої війська та техніку з території України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказано у заяві.