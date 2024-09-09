ЕС не признает незаконные "выборы" россии в оккупированном Крыму - заявление

ЕС не признает результаты "выборов", проведенных россией 6-8 сентября во временно оккупированном Крыму, в очередной раз подчеркнув, что Крым - это Украина, и указав, что существует только один четкий выход из этой войны: россия немедленно прекращает свою войну и выводит все свои войска и технику с территории Украины, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства блока от 9 сентября, пишет УНН.

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"6-8 сентября россия провела частичные региональные и местные выборы, в том числе в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и в городе Севастополь. ЕС категорически осуждает проведение россией так называемых "выборов" на украинской территории. Они являются еще одним актом нарушения международного права, Устава ООН, а также суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

ЕС не признает эти "выборы" или их результаты в Крыму. Они являются недействительными, а потому не могут иметь никаких юридических последствий. Руководство россии и все, кто ответственен за организацию этих незаконных действий, будут привлечены к ответственности и столкнутся с последствиями - отметили в ЕС.

"Более чем через десять лет после вторжения россии и незаконной аннексии Крыма, ЕС в очередной раз подчеркивает свою позицию: Крым - это Украина", - отметили в блоке.

Ссылаясь на резолюцию Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, в ЕС призвали россию прекратить подрывать национальное единство и территориальную целостность Украины.

"Существует только один четкий выход из этой войны: россия немедленно прекращает свою незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну, а также выводит все свои войска и технику с территории Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

МИД Украины призывает мир не признавать "выборы" рф в оккупированном Крыму