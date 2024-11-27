В россии лишили аккредитации журналистов немецкой медиагруппы ARD
Киев • УНН
Россия выслала двух журналистов немецкой медиагруппы ARD в ответ на закрытие бюро Первого канала в Берлине. МИД РФ назвал это зеркальными мерами после запрета работы российских корреспондентов в Германии.
москва высылает двух немецких журналистов. Как заявила представитель мид рф мария захарова, - в ответ на закрытие бюро первого канала в Берлине.
Передает УНН со ссылкой на DW.
В рф принято решение лишить аккредитации двух корреспондентов из Германии.
"В ответ запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиа-группы ARD", - сказала мария захарова, спикер мид рф на брифинге в среду.
Первый канал связывает закрытие своего бюро в Германии с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука. Последнего обвиняют в причастности к подрыву трубы на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года.
Напомним
фсб обвинила британского дипломата Эдварда Прайора в предоставлении ложной информации и подрывной разведывательной работе. Дипломату приказано покинуть Россию в течение двух недель, а британского посла вызвали в МИД рф.