В россии лишили аккредитации журналистов немецкой медиагруппы ARD

москва высылает двух немецких журналистов. Как заявила представитель мид рф мария захарова, - в ответ на закрытие бюро первого канала в Берлине.

Передает УНН со ссылкой на DW.

В рф принято решение лишить аккредитации двух корреспондентов из Германии.

"В ответ запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиа-группы ARD", - сказала мария захарова, спикер мид рф на брифинге в среду.

Первый канал связывает закрытие своего бюро в Германии с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука. Последнего обвиняют в причастности к подрыву трубы на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года.

Напомним

фсб обвинила британского дипломата Эдварда Прайора в предоставлении ложной информации и подрывной разведывательной работе. Дипломату приказано покинуть Россию в течение двух недель, а британского посла вызвали в МИД рф.