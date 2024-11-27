В россии лишили аккредитации журналистов немецкой медиагруппы ARD

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
10:51 • 83253 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 126965 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 132614 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 135380 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 119723 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 122007 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 129727 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146607 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114573 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125079 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 108171 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 105830 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 118757 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 102349 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 60982 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

14:40 • 37580 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 118757 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 126973 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 132619 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 135384 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

13:45 • 30674 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 60982 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 102349 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 105830 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 108171 просмотра
Актуальное
В россии лишили аккредитации журналистов немецкой медиагруппы ARD

В россии лишили аккредитации журналистов немецкой медиагруппы ARD

Киев  •  УНН

 • 4254 просмотра

Read in English

Россия выслала двух журналистов немецкой медиагруппы ARD в ответ на закрытие бюро Первого канала в Берлине. МИД РФ назвал это зеркальными мерами после запрета работы российских корреспондентов в Германии.

москва высылает двух немецких журналистов. Как заявила представитель мид рф мария захарова, - в ответ на закрытие бюро первого канала в Берлине.

Передает УНН со ссылкой на DW.

В рф принято решение лишить аккредитации двух корреспондентов из Германии.

"В ответ запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиа-группы ARD", - сказала мария захарова, спикер мид рф на брифинге в среду.

Первый канал связывает закрытие своего бюро в Германии с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука. Последнего обвиняют в причастности к подрыву трубы на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года.

Напомним

фсб обвинила британского дипломата Эдварда Прайора в предоставлении ложной информации и подрывной разведывательной работе. Дипломату приказано покинуть Россию в течение двух недель, а британского посла вызвали в МИД рф.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира