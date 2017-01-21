В России предложили сократить продолжительность ночей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Российские специалисты предложили создать орбитальную систему искусственного освещения земной поверхности, сокращая продолжительность ночей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящихся на околоземной орбите", - говорится в докладе специалистов, которую будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.
В работе будут рассмотрены проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследован спектр излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать "зеркало" космического аппарата.
Ученые предсказали то, что искусственное освещение в ночное время суток может нарушать циркадные ритмы (колебания биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи) у многих живых организмов, в том числе у людей. Ученые предлагают снижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света, которые влияют на выработку связанных с бодрствованием гормонов.
Напомним, в NASA с помощью снимков с космического аппарата смоделировали посадку на Плутон.