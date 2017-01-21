В Росії запропонували скоротити тривалість ночей

“Системи орбітального освітлення земної поверхні можуть збільшувати тривалість світлового дня і змінювати спектр світлового потоку. Вони побудовані на основі космічних апаратів-рефлекторів з відбивачами, що знаходяться на навколоземній орбіті”, — йдеться в доповіді фахівців, яку буде представлений на Академічних читаннях з космонавтики.

У роботі будуть розглянуті проблеми експлуатації таких супутників, безпеку їхнього функціонування, досліджено спектр випромінювання, відбитого від різних металевих покриттів, якими пропонується покривати “дзеркало” космічного апарату.

Вчені передбачили і те, що штучне освітлення в нічний час доби може порушувати циркадні ритми (коливання біологічних процесів, пов’язані зі зміною дня і ночі) у багатьох живих організмів, в тому числі у людей. Вчені пропонують знижувати кількість відбитої ультрафіолетової радіації і синього світла, які впливають на вироблення пов’язаних з пильнування гормонів.

Нагадаємо, у NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон.