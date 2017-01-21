В Росії запропонували скоротити тривалість ночей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Російські фахівці запропонували створити орбітальну систему штучного освітлення земної поверхні, скорочуючи тривалість ночей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Системи орбітального освітлення земної поверхні можуть збільшувати тривалість світлового дня і змінювати спектр світлового потоку. Вони побудовані на основі космічних апаратів-рефлекторів з відбивачами, що знаходяться на навколоземній орбіті”, — йдеться в доповіді фахівців, яку буде представлений на Академічних читаннях з космонавтики.
У роботі будуть розглянуті проблеми експлуатації таких супутників, безпеку їхнього функціонування, досліджено спектр випромінювання, відбитого від різних металевих покриттів, якими пропонується покривати “дзеркало” космічного апарату.
Вчені передбачили і те, що штучне освітлення в нічний час доби може порушувати циркадні ритми (коливання біологічних процесів, пов’язані зі зміною дня і ночі) у багатьох живих організмів, в тому числі у людей. Вчені пропонують знижувати кількість відбитої ультрафіолетової радіації і синього світла, які впливають на вироблення пов’язаних з пильнування гормонів.
Нагадаємо, у NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон.