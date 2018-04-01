В России возник пожар на складе деревообрабатывающего завода

"Сегодня, 1 апреля в 7:05 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии, находящемся в селе Чудцы. На месте работает добровольная пожарная команда поселка Ефимовский. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные смены пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что горит склад готовой продукции на площади 400 квадратных метров.

Как сообщал УНН, в Петербурге вспыхнул пожар в автосалоне на улице Савушкина, 103, где находятся автосалоны "Лахта BlueFish" и "Hyundai Рольф Лахта".