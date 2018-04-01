В Росії виникла пожежа на складі деревообробного заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні, 1 квітня, в селищі Чудці Ленінградської області (РФ) зайнявся склад деревообробного заводу. Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС області, передає УНН.
“Сьогодні, 1 квітня о 7:05 в Центр управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по Ленінградській області надійшло повідомлення про пожежу на деревообробному підприємстві, що знаходиться в селі Чудці. На місці працює добровільна пожежна команда селища Ефимовский. До місця події негайно були направлені чергові зміни пожежно-рятувальних підрозділів”, — йдеться в повідомлені.
В МНС додали, що горить склад готової продукції на площі 400 квадратних метрів.
Як повідомляв УНН, у Петербурзі спалахнула пожежа в автосалоні на вулиці Савушкіна, 103, де знаходяться автосалони “Лахта BlueFish” і “Hyundai Рольф Лахта”.