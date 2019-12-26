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В России правозащитный центр "Мемориал" 19-й раз оштрафовали по закону об "иностранных агентах"

В России правозащитный центр "Мемориал" 19-й раз оштрафовали по закону об "иностранных агентах"

Киев  •  УНН

 • 9395 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Тверской районный суд Москвы 25 декабря оштрафовал правозащитный центр “Мемориал” на 300 тысяч рублей, и на 100 тысяч — его руководителя Александра Черкасова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как организация, так и ее председатель получили штрафы за отсутствие маркировки “иностранный агент” на одной из страниц сайта “Мемориала”, где был размещен материал о незаконном профилактическом учете граждан в учреждениях полиции Северного Кавказа.

В отношении “Международного Мемориала”, правозащитного центра “Мемориал” и их сотрудников суды назначили штрафы за 19-ю протоколами, связанными с нарушением закона об “иноагентах”. Общая сумма штрафов — 3,5 миллиона рублей. Еще менее 9 протоколов суды должны рассмотреть.

“Мемориал” запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов.

Закон об “иностранных агентах” приняли в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать “иностранными агентами” СМИ и отдельных граждан. Нарушителям, которые не указывают в своих материалах, что они “иностранными агентами”, грозят крупные штрафы и аресты сроком до 15 суток.

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