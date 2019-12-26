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В Росії правозахисний центр “Меморіал” 19-й раз оштрафували за законом про “іноземних агентів”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Тверський районний суд Москви 25 грудня оштрафував правозахисний центр “Меморіал” на 300 тисяч рублів, і на 100 тисяч — його керівника Олександра Черкасова. Як організація, так і її голова отримали штрафи за відсутність маркування “іноземний агент” на одній зі сторінок сайту “Меморіалу”, де був розміщений матеріал про незаконний профілактичний облік громадян в установах поліції Північного Кавказу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

Щодо “Міжнародного Меморіалу”, правозахисного центру “Меморіал” та їхніх співробітників суди призначили штрафи за 19-ма протоколами, пов’язаними із порушенням закону про “іноагентів”. Загальна сума штрафів — 3,5 мільйона рублів. Ще щонайменше 9 протоколів суди мають розглянути.

“Меморіал” запустив кампанію в інтернеті зі збору коштів на виплату штрафів.

Закон про “іноземних агентів” ухвалили в Росії в 2012 році. Згідно з документом, будь-яка некомерційна організація або громадський рух можуть бути внесені в список агентів, якщо вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і ведуть політичну діяльність. Критерії, за якими визначається така діяльність, в законі чітко не визначені.

У 2019 року в Росії були ухвалені закони, що дозволяють визнавати “іноземними агентами” ЗМІ та окремих громадян. Порушникам, які не вказують у своїх матеріалах, що вони є “іноземними агентами”, загрожують великі штрафи і арешти терміном до 15 діб.

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