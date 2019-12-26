В Росії правозахисний центр “Меморіал” 19-й раз оштрафували за законом про “іноземних агентів”

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Тверський районний суд Москви 25 грудня оштрафував правозахисний центр “Меморіал” на 300 тисяч рублів, і на 100 тисяч — його керівника Олександра Черкасова. Як організація, так і її голова отримали штрафи за відсутність маркування “іноземний агент” на одній зі сторінок сайту “Меморіалу”, де був розміщений матеріал про незаконний профілактичний облік громадян в установах поліції Північного Кавказу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.