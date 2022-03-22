В россии начали мобилизовать должников и алиментщиков – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Из-за тотальной нехватки боевого армейского резерва в россии начали мобилизовать должников и алиментщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Детали
"Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов прокуратура рф целенаправленно ищет людей, которые имеют проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", — говорится в сообщении.
По данным разведки, должникам предлагают освобождение от всех кредитных обязательств, если они подпишут контракт с армией рф.
В частности, такие предложения начали распространять на территории Республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.
Также продолжается "рекрутинг" людей, у которых есть проблемы с законом. Преступникам предлагают полную амнистию в обмен на участие в боевых действиях в Украине.
Напомним
К войне против Украины рф может привлечь примерно 1800 несовершеннолетних участников движения “Юнармия”.