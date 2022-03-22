В росії почали мобілізувати боржників та аліментників – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Через тотальний брак бойового армійського резерву в росії почали мобілізувати боржників та аліментників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
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"Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів прокуратура рф цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій", — ідеться у повідомленні.
За даними розвідки, боржникам пропонують звільнення від усіх кредитних зобов’язань, якщо вони підпишуть контракт з армією рф.
Зокрема, такі пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, у Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.
Також триває "рекрутинг" осіб, які мають проблеми із законом. Злочинцям пропонують повну амністію в обмін на участь у бойових діях в Україні.
Нагадаємо
До війни проти України рф може залучити приблизно 1800 неповнолітніх учасників руху “Юнармія”.