В россии на войну отправляют «зеков» и следят за родственниками убитых в Украине военных - разведка

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«Учитывая значительные потери на войне в Украине, в рф активизировали набор в частные военные компании. За неимением желающих, активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с ПВК, «зекам» обещают полную амнистию», - информируют в ГУР.

Детали

Отмечается, что сбор рекрутов проходит на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края.

Он известен как база подготовки боевиков ПВК «Вагнер», отмечают разведчики.

Аналогичная работа проводится в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, говорится в сообщении разведки. Статья, по которой был осужден конкретный человек – неважная. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после 6 месяцев «службы».

При этом сообщается, что все «зеки» должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь сенсорные телефоны – только устаревшие кнопочные «звонки».

В ходе собеседований, проводимых военнослужащими главного управления генерального штаба вс рф, до сведения новобранцев доводят, что в течение двух месяцев планируется набор до 10000 добровольцев. После этого состав ПВК будет передислоцирован на территорию Донбасса.

Среди основных задач «добровольцев», по данным ГУР – установление контроля над дорогами на направлении Изюма – Славянск – Бахмут.

«Кроме этого, управление фсб рф по Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к совершению преступлений по ст. 207.3, ст. 280.3 Уголовного кодекса рф (публичное распространение ложной информации и совершение действий по дискредитации вс рф и их участию в агрессии против Украины). При сборе такой информации особое внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, погибших на территории Украины или участвующих в войне», - сообщают разведчики.

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