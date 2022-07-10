Не хочуть воювати: рашисти ламають свою бойову техніку – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Напередодні відправлення на війну в Україну російські окупанти виводять з ладу бойову техніку, щоб підрозділ залишився на території рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУР.
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"У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території рф", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи.
У розвідці зазначили, що виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру.
Командувач південного військового округу звернувся до фсб країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну, додали в ГУР.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 300 окупантів.