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Не хочуть воювати: рашисти ламають свою бойову техніку – розвідка

Не хочуть воювати: рашисти ламають свою бойову техніку – розвідка

Київ • УНН

 • 173745 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Напередодні відправлення на війну в Україну російські окупанти виводять з ладу бойову техніку, щоб підрозділ залишився на території рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУР.

Цитата

"У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території рф", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи.

У розвідці зазначили, що виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру.

Командувач південного військового округу звернувся до фсб країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну, додали в ГУР.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 300 окупантів.

Українські Національні Новини

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