Не хотят воевать: рашисты ломают свою боевую технику – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Накануне отправки на войну в Украину российские оккупанты выводят из строя боевую технику, чтобы подразделение осталось на территории рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
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"В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории рф", – говорится в сообщении.
Детали
Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы.
В разведке отметили, что выведение из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер.
Командующий южным военным округом обратился в фсб страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину, добавили в ГУР.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 300 оккупантов.