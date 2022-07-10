Не хотят воевать: рашисты ломают свою боевую технику – разведка

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Накануне отправки на войну в Украину российские оккупанты выводят из строя боевую технику, чтобы подразделение осталось на территории рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Цитата

"В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории рф", – говорится в сообщении.

Детали

Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы.

В разведке отметили, что выведение из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер.

Командующий южным военным округом обратился в фсб страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину, добавили в ГУР.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 300 оккупантов.

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