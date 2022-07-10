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В росії на війну відправляють «зеків» та стежать за родичами вбитих в Україні військових - розвідка

В росії на війну відправляють «зеків» та стежать за родичами вбитих в Україні військових - розвідка

Київ • УНН

 • 379411 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. У росії почали рекрутувати новобранців у місцях позбавлення волі. Про це інформує Головне управління розвідки МОУ, пише УНН.

Цитата

«З огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір до приватних військових компаній. Через брак охочих, активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК, «зекам» обіцяють повну амністію», - інформують у ГУР.

Деталі

Зазначається, що збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю.

Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК «Вагнер», зауважують розвідники.

Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді, йдеться в повідомленні розвідки. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців «служби».

При цьому, повідомляється що всі «зеки» мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – тільки застарілі кнопкові «дзвонилки».

У ході співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу зс рф, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10000 добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу.

Серед основних завдань «добровольців», за даними ГУР – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

«Окрім цього, управління ФСБ РФ по Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння злочинів за ст. 207.3, ст. 280.3 кримінального кодексу рф (публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації зс рф та їх участі в агресії проти України). При зборі такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні», - повідомляють розвідники.

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