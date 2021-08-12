В России произошла утечка нефти в Черное море. Экологи говорят, Украина может ощутить её последствия

Разлив нефти в России и його масштабы

КТК сообщил об аварии в понедельник, 9 августа. Компания заявила, что выставила боновые заграждения, задействовала четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти и локализовала разлив вечером 7 августа, а 8 августа ситуация была “нормализована и не представляла опасности”.



Сообщалось, что в море попало около 12 кубометров нефти, а площадь разлива составила 200 квадратных метров.

В то же время 10 августа Институт космических исследований Российской академии наук заявил, что, по данным наблюдения со спутника, вечером 8 августа площадь разлива была больше в 400 тысяч раз и составляла 85 квадратных километров.



Угрозы для Украины

Как рассказала УНН Эколог Татьяна Лампика, загрязнение Черного моря в любом случае будут иметь свое негативное влияние и на украинскую акваторию.

“Черное море — это общее море, и, если утечка большая, то в любом случае есть и миграция рыбы, есть и фауна, в той части (где произошел выброс — ред.) она точно погибнет. Где-то часть останется, и это все равно будет переноситься. То есть, не бывает такого, что у России есть загрязнения, а мы никоим образом не ощутим на территории Украины. Поэтому, влияние будет. Но насколько оно будет существенным зависит от того, насколько велик разлив”, — отметила специалист.

По ее словам, если разлив нефти действительно составил 200 кв.м., как утверждали в КТК, тогда более или менее существенное влияние он будет в основном на территории самой России.

Если же информация неправдивая, и площадь нефтяного пятна существенно больше, тогда Украина частично может почувствовать его и у своих берегов.

“Еще вопрос, насколько действенно, быстро, и полностью было ликвидированно и собрано эту нефть, это первое. Во-вторых, состояние Черного моря... довольно плохой. И дополнительное негативное влияние от разлива усугубить то состояние, которое у нас в том числе. Не бывает такого, что оно никуда не девается. Просто со временем: мы не говорим что у них это вчера произошло, а мы сегодня почувствуем это влияние. То есть, последствия разлива могут быть и через неделю, через две”, — отметила Лампика.

Сказать сразу, какое влияние окажет разлив, можно будет только после того, как будет официальное заключение о том, что пострадало на акватории, где произошла авария, добавила она.

Что было раньше

В 2020 году случаи разлива нефтепродуктов были обнаружены в нескольких регионах России. Одним из наиболее резонансных инцидентов стала авария на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая, которая была названа самой большой экологической катастрофой Заполярья. Тогда Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в 148 миллиардов рублей (более 2 миллиардов долларов).