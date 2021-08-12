В Росії стався витік нафти у Чорне море. Екологи кажуть, Україна може відчути його наслідки

Вилив нафти в Росії та його масштаби

КТК повідомив про аварію в понеділок, 9 серпня. Компанія заявила, що виставила бонові загородження, задіяла чотири нафтозбірні системи і ємності для збору нафти і локалізувала розлив ввечері 7 серпня, а 8 серпня ситуація була “нормалізована і не становила небезпеки”.



Повідомлялось, що в море потрапило близько 12 кубометрів нафти, а площа розливу склала 200 квадратних метрів.

Водночас, 10 серпня Інститут космічних досліджень Російської академії наук заявив, що, за даними спостереження із супутника, увечері 8 серпня площа розливу була більше в 400 тисяч разів і складала 85 квадратних кілометрів.



Загрози для України

Як розповіла УНН Еколог Тетяна Лампика, забруднення Чорного моря у будь-якому випадку матимуть свій негативний вплив і на українську акваторію.

“Чорне море — це спільне море, і, якщо витік великий, то у будь-якому випадку є і міграція риби, є і фауна, у тій частині (де стався викид — ред.) вона точно загине. Десь частина залишиться, і це все одно буде переноситись. Тобто, не буває такого, що біля Росії є забруднення, а ми жодним чином не відчуємо на території України. Тому, вплив буде. Але наскільки він буде суттєвим залежить від того, наскільки великим є розлив”, — зазначила фахівець.

З її слів, якщо вилив нафти дійсно склав 200 кв.м., як стверджували у КТК, тоді більш-менш суттєвий вплив він матиме в основному на території самої Росії.

Якщо ж інформація не правдива, і площа нафтової плями є суттєво більшою, тоді Україна частково може відчути його і біля своїх берегів.

“Ще є питання, наскільки дієво, швидко, і чи повністю було ліквідовано і зібрано цю нафту, це перше. По-друге, стан Чорного моря... досить поганий. І додатковий негативний вплив від розливу усугубить той стан, який є у нас в тому числі.Не буває такого, що воно нікуди не дівається. Просто з часом: ми не кажемо що у них це вчора відбулось, а ми сьогодні відчуємо цей вплив. Тобто, наслідки розливу можуть бути і через тиждень, через два”, — зазначила Лампика.

Сказати одразу, який вплив матиме розлив, можна буде лише після того, як буде офіційне заключення про те, що постраждало на акваторії, де сталась аварія, додала вона.

Що було раніше

У 2020 році випадки розливу нафтопродуктів були виявлені в кількох регіонах Росії. Одним з найбільш резонансних інцидентів стала аварія на ТЕЦ-3 в Норильську наприкінці травня, яка була названа найбільшою екологічною катастрофою Заполяр’я. Тоді Росприроднадзор оцінив екологічний збиток від розливу нафтопродуктів в 148 мільярдів рублів (понад 2 мільярда доларів).