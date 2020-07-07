Розлив нафтопродуктів у Норильску: збиток оцінили у понад 2 млрд доларів, Росприроднадзор вимагає сплатитит його "добровільно"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Росприроднадзор оцінив екологічний збиток від розливу нафтопродуктів в Норильську в 148 мільярдів рублів (понад 2 мільярда доларів). Про це йдеться в повідомленні відомства, пише УНН.
Відомство зазначило, що вже направило вимоги про добровільне відшкодування збитків у Норильськ-Таймирську енергетичну компанію, яка входить до групи “Норнікель”.
У самому “Норнікелі” російським ЗМІ пояснили, що документи поки не отримували і пообіцяли прокоментувати їх після їх надходження.
Чистий прибуток “Норнікеля” за 2019 рік склав 6 мільярдів доларів (430 мільярдів рублів).
В результаті аварії вилилася 21 тисяча тонн нафтопродуктів. Це найбільша аварія в історії Росії після розливу 94 тисяч тонн нафти в Комі в 1994 році.