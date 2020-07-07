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Разлив нефтепродуктов в Норильске: убыток оценили в более 2 млрд долларов, Росприроднадзор требует оплатить его "добровольно"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 миллиардов рублей (более 2 миллиардов долларов). Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет УНН.

Ведомство отметило, что уже направило требования о добровольном возмещении ущерба в Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, входящую в группу “Норникель”.

В самом “Норникеле” российским СМИ пояснили, что документы пока не получали и пообещали прокомментировать их после их поступления.

Чистая прибыль “Норникеля” за 2019 год составила 6 миллиардов долларов (430 миллиардов рублей).

В результате аварии вылилась 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Это крупнейшая авария в истории России после разлива 94 тысяч тонн нефти в Коми в 1994 году.

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