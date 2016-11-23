В работу столичных троллейбусов №24 внесли временные изменения

Завтра, 24 ноября в связи с переносом контактной сети троллейбусной линии на пересечении ул. Автозаводской и ул. Луговой, с 00:00 до 5:30 приостанавливается движение троллейбусов маршрута № 24.

Напомним, в Киеве в ночь с 23 на 24 ноября временно закроют движение троллейбусов маршрутов №30, 31, 37, 47, 50.