В роботу столичних тролейбусів №24 внесено тимчасові зміни

Завтра, 24 листопада у зв'язку з переносом контактної мережі тролейбусної лінії на перетині вул. Автозаводської і вул. Лугової, з 00:00 до 05:30 призупиняється рух тролейбусів маршруту № 24.

Нагадаємо, у Києві в ніч з 23 на 24 листопада тимчасово закриють рух тролейбусів маршрутів №30, 31, 37, 47, 50.