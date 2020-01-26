В работе Twitter произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Неисправность социальной сети Twitter наблюдается в воскресенье в ряде страны по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.
Проблемы в работе Twitter фиксируются с 21:46 по киевскому времени. Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии и ряда стран Европы (Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов). Сейчас в Украине о проблемах не сообщается.
По данным сервиса, 47% пользователей испытывают трудности с использованием приложения для iPhone или iPad, еще 16% жалуются на нарушения в работе приложения на платформе Android. 35% не могут зайти на сайт соцсети.
Напомним, Twitter протестует блокировка ответов на твит.