Twitter протестує функцію блокування відповідей на твіт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Соціальна мережа Twitter протестує функцію, яка дозволить користувачам блокувати відповіді на свій твіт. Про це повідомляє УНН з посиланням ВВС.
"Twitter заявив, що протестує нові функції, які дозволяють користувачам контролювати, хто може відповідати на їх повідомлення або повністю блокувати відповіді", - пишуть у виданні.
Так, інструмент дозволить користувачам вибрати чотири режими приватності: Global дозволяє відповідати на твіти всім користувачам соцмережі, режим Group дозволить відповідати тільки тим, хто підписаний на людину. У режимі Panel відповісти на твіт зможуть люди, яких зазначив автор твіти, а режим Statement закриє відповіді взагалі.
У компанії пояснили, що вирішили додати таку функцію, бо багато користувачів соцмережі стикаються з кібербулінгом. Тестувати новий інструмент Twitter збирається на початку 2020 року.
У листопаді 2019 року Twitter ввів функцію, яка дозволила користувачам приховувати відповіді на свій твіт. У компанії заявили, що новий інструмент допоможе користувачам відчувати себе комфортно і безпечно.
Як раніше повідомляв УНН, Twitter має намір видалити всі неактивні акаунти.