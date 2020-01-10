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Twitter протестує функцію блокування відповідей на твіт

Twitter протестує функцію блокування відповідей на твіт

Київ • УНН

 • 21330 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Соціальна мережа Twitter протестує функцію, яка дозволить користувачам блокувати відповіді на свій твіт. Про це повідомляє УНН з посиланням ВВС.

"Twitter заявив, що протестує нові функції, які дозволяють користувачам контролювати, хто може відповідати на їх повідомлення або повністю блокувати відповіді", - пишуть у виданні.

Так, інструмент дозволить користувачам вибрати чотири режими приватності: Global дозволяє відповідати на твіти всім користувачам соцмережі, режим Group дозволить відповідати тільки тим, хто підписаний на людину. У режимі Panel відповісти на твіт зможуть люди, яких зазначив автор твіти, а режим Statement закриє відповіді взагалі.

У компанії пояснили, що вирішили додати таку функцію, бо багато користувачів соцмережі стикаються з кібербулінгом. Тестувати новий інструмент Twitter збирається на початку 2020 року.

У листопаді 2019 року Twitter ввів функцію, яка дозволила користувачам приховувати відповіді на свій твіт. У компанії заявили, що новий інструмент допоможе користувачам відчувати себе комфортно і безпечно.

Як раніше повідомляв УНН, Twitter має намір видалити всі неактивні акаунти.

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