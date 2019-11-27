Twitter має намір видалити всі неактивні акаунти

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Власники Twitter-акаунтів, в які не заходили більш як півроку, стали отримувати електронною поштою повідомлення про необхідність зайти на них до 11 грудня, інакше компанія видалить аккаунт і звільнить логін. Про це повідомляє The Verge, інформує УНН.