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Twitter намерен удалить все неактивные аккаунты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Владельцы Twitter-аккаунтов, в которые не заходили более полугода, стали получать по электронной почте уведомление о необходимости зайти на них до 11 декабря, иначе компания удалит аккаунт и освободит логин. Об этом сообщает The Verge, информирует УНН.

В Twitter убеждены, что такие меры принимаются, "чтобы предоставлять более точную и достоверную информацию, которой можно доверять" на платформе компании.

"В рамках нашей приверженности к открытому диалогу, мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представить более точную, достоверную информацию, которой люди могут доверять через Twitter. Часть этих усилий - поощрение людей активно входить в систему и пользоваться услугами Twitter", - сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителя сервиса, процесс удаления неактивных учетных записей будет проходить в несколько этапов, на протяжении нескольких месяцев.

На вопрос о том, будут ли удаляться аккаунты умерших людей, он ответил, что пока в Twitter нет возможности удалять такие учетные записи, но "команда думает, как это сделать". Если кто-то не вошел в аккаунт, чей владелец умер, в течение полугода, он будет деактивирован.

Как сообщалось ранее, в Facebook начали тестировать "темный режим".

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