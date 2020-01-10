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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113639 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118548 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116996 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134066 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107539 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109212 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109025 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132003 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130750 просмотра

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Twitter протестирует функцию блокировки ответов на твит

Twitter протестирует функцию блокировки ответов на твит

Киев  •  УНН

 • 21330 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Социальная сеть Twitter протестирует функцию, которая разрешит пользователям блокировать ответы на свои твиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой ВВС.

"Twitter заявил, что протестирует новые функции, которые позволяют пользователям контролировать, кто может отвечать на их сообщения или полностью блокировать ответы", - пишут в издании.

Так, инструмент позволит пользователям выбрать четыре режима приватности: Global разрешает отвечать на твиты всем пользователям соцсети, режим Group позволит отвечать только тем, кто подписан на человека. В режиме Panel ответить на твит смогут люди, которых отметил автор твита, а режим Statement закроет ответы вообще.

В компании объяснили, что решили добавить такую функцию, так как многие пользователи соцсети сталкиваются с кибербуллингом. Тестировать новый инструмент Twitter собирается в начале 2020 года.

В ноябре 2019 года Twitter ввел функцию, которая позволила пользователям скрывать ответы на свои твиты. В компании заявили, что новый инструмент поможет пользователям чувствовать себя комфортно и безопасно.

Как ранее сообщал УНН, Twitter намерен удалить все неактивные аккаунты.

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