Twitter протестирует функцию блокировки ответов на твит
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Социальная сеть Twitter протестирует функцию, которая разрешит пользователям блокировать ответы на свои твиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой ВВС.
"Twitter заявил, что протестирует новые функции, которые позволяют пользователям контролировать, кто может отвечать на их сообщения или полностью блокировать ответы", - пишут в издании.
Так, инструмент позволит пользователям выбрать четыре режима приватности: Global разрешает отвечать на твиты всем пользователям соцсети, режим Group позволит отвечать только тем, кто подписан на человека. В режиме Panel ответить на твит смогут люди, которых отметил автор твита, а режим Statement закроет ответы вообще.
В компании объяснили, что решили добавить такую функцию, так как многие пользователи соцсети сталкиваются с кибербуллингом. Тестировать новый инструмент Twitter собирается в начале 2020 года.
В ноябре 2019 года Twitter ввел функцию, которая позволила пользователям скрывать ответы на свои твиты. В компании заявили, что новый инструмент поможет пользователям чувствовать себя комфортно и безопасно.
Как ранее сообщал УНН, Twitter намерен удалить все неактивные аккаунты.