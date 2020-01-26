В роботі Twitter стався збій

Проблеми в роботі Twitter фіксуються з 21:46 за київським часом. Найбільш активно повідомляють про неполадки жителі США, Японії і ряду країн Європи (Великобританії, Іспанії, Франції, Нідерландів). Наразі в Україні про проблеми не повідомляється.

За даними сервісу, 47% користувачів відчувають труднощі з використанням додатка для iPhone або iPad, ще 16% скаржаться на порушення в роботі додатка на платформі Android. 35% не можуть зайти на сайт соцмережі.

Нагадаємо, Twitter протестує функцію блокування відповідей на твіт.