В Ровенской области оккупанты совершили авиаудар: повреждена телевизионная башня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В результате авиаудара, который осуществили российские оккупанты повреждена телевизионная башня в Ровенской области. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram, передает УНН.
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"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним
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