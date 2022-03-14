В Ровенской области оккупанты совершили авиаудар: повреждена телевизионная башня

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"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним

Взрыв во Львове: оккупанты осуществили авиаудар по Международному центра миротворчества и безопасности.