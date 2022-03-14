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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4821 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Рівненській області окупанти здійснили авіаудар: пошкоджено телевізійну вежу

В Рівненській області окупанти здійснили авіаудар: пошкоджено телевізійну вежу

Київ • УНН

 • 281011 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок авіаудару, який здійснили російські окупанти пошкоджено телевізійну вежу в Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Telegram, передає УНН.



Цитата 

"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

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