В Рівненській області окупанти здійснили авіаудар: пошкоджено телевізійну вежу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок авіаудару, який здійснили російські окупанти пошкоджено телевізійну вежу в Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Telegram, передає УНН.
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"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", - йдеться в повідомленні.
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