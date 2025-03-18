В рф заявили об уничтожении 46 дронов в 4 областях
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило о сбитии 46 беспилотников над белгородской, курской, брянской и орловской областями. В Белгороде обломки дрона повредили ТЦ, ранен мужчина.
В рф проинформировали об уничтожении 46 беспилотников в нескольких регионах страны. Об этом сообщает минобороны агрессора, передает УНН.
Детали
Больше всего ударов, по официальным данным, пришлось на белгородскую область, где было сбито 41 дрон. Также атакам подверглись курская, брянская и орловская области.
В белгороде обломки одного из беспилотников повредили торговый центр, что повлекло за собой возгорание фасада здания и прилегающих зеленых насаждений. Огонь уже ликвидирован.
Среди гражданских есть пострадавший – 18-летний мужчина получил ранения.
Детали
Недавно в рф уже заявляли о сбитии массовом сбитии дронов над курской, орловской, брянской, волгоградской, ростовской и тульской областями.
В рф заявили об уничтожении 126 дронов за ночь: о взрывах сообщали в Волгограде возле НПЗ "лукойла"15.03.25, 10:00 • 20174 просмотра